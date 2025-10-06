Польша передала СБУ 16-летнего харьковчанина, который вербовал подростков для терактов

16-летний харьковчанин в ЕС работал на российские спецслужбы и привлекал подростков к взрывам в Харькове и Одессе.

Фото: СБУ

На границе Украины польские правоохранители принудительно передали СБУ 16-летнего харьковчанина, который, находясь в Европейском Союзе, искал исполнителей для заказных терактов в Украине. Большинство завербованных им агентов оказались подростками, которые искали «легкие заработки».

По данным СБУ, 16-летний житель Харькова выехал в ЕС осенью 2024 года. Там он начал искать «легкие заработки» в Telegram-каналах, где попал в поле зрения российских спецслужб. После вербовки ему поручили находить потенциальных исполнителей терактов в Украине.

Злоумышленник передавал найденных «кандидатов» на прямой контакт с российскими спецслужбами, которые проводили с ними инструктаж.

Среди завербованных им были двое 15-летних харьковчан, которые в декабре 2024 года совершили подрывы возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города. Девушка забрала самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника, а юноша самостоятельно изготовил еще одно СВУ, начиненное металлическими гайками. Они заложили взрывчатку на местах запланированных терактов. Обоих задержали сразу после дистанционной активации СВУ российскими спецслужбами.

Кроме того, для осуществления еще одного теракта несовершеннолетний агент привлек 21-летнюю знакомую из прифронтовой Константиновки. В начале 2025 года она прибыла в Одесскую область, арендовала квартиру, изготовила СВУ из пластида и заложила его вблизи административного здания ТЦК. Правоохранители задержали ее «на горячем», предотвратив теракт.

На основании собранных доказательств следователи СБУ квалифицировали действия задержанного по части 5 статьи 27 и части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (пособничество в совершении террористических актов по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

