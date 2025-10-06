Практика судів
У ДПСУ пояснили причини розформування підрозділу Юрія Касьянова — що кажуть

12:28, 6 жовтня 2025
У Державній прикордонній службі заявили, що підрозділ розформували через відсутність підтверджених результатів виконання бойових завдань.
У ДПСУ пояснили причини розформування підрозділу Юрія Касьянова — що кажуть
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України Джерело фото: Уніан
Підрозділ, яким керував офіцер і засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов, розформували через відсутність результативності під час виконання бойових завдань. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише Українська правда.

Демченка заявив, що: «Рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу.

Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в рядах Державної прикордонної служби України ні з інших органів військового управління».

За словами Демченка, підрозділ, про який ідеться, було створено у квітні 2024 року в складі одного з прикордонних загонів. Спочатку він налічував понад 40 військовослужбовців, згодом штат розширили до близько 100 осіб.

Речник вказує, що ДПСУ забезпечила підрозділ зброєю, засобами захисту, технікою, пальним (понад 6 тонн ПММ), а також радіостанціями, старлінками, ноутбуками й транспортом — загалом 11 автомобілів, ще 3 надали волонтери.

« В той же час, за результатами застосування, жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об'єктів ворога. У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено", - зазначив Демченко», — зазначив Демченко.

Подальша служба військових

Особовий склад розформованого підрозділу буде переведено до інших бойових частин ДПСУ — відповідно до їхньої спеціалізації, зокрема підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Речник також уточнив, що жодних офіційних звернень від інших силових структур щодо переведення цього підрозділу до інших формувань не надходило.

військові Державна прикордонна служба

