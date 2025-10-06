В ГПСУ объяснили причины расформирования подразделения Юрия Касьянова — что говорят

В Государственной пограничной службе заявили, что подразделение расформировали из-за отсутствия подтвержденных результатов выполнения боевых задач.

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины Источник фото: Униан

Подразделение, которым руководил офицер и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов, расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении боевых задач. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Украинская правда».

Демченко заявил: «Решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения.

Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может — ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления».

По словам Демченко, подразделение, о котором идет речь, было создано в апреле 2024 года в составе одного из пограничных отрядов. Изначально оно насчитывало более 40 военнослужащих, впоследствии штат расширили до примерно 100 человек.

Спикер отметил, что ГПСУ обеспечила подразделение оружием, средствами защиты, техникой, топливом (более 6 тонн ГСМ), а также радиостанциями, старлинками, ноутбуками и транспортом — всего 11 автомобилей, еще 3 предоставили волонтеры.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов противника. В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Дальнейшая служба военнослужащих

Личный состав расформированного подразделения будет переведен в другие боевые части ГПСУ — в соответствии с их специализацией, в частности в подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Спикер также уточнил, что никаких официальных обращений от других силовых структур относительно перевода этого подразделения в другие формирования не поступало.

