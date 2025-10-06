Практика судов
  1. В Украине

В ГПСУ объяснили причины расформирования подразделения Юрия Касьянова — что говорят

12:28, 6 октября 2025
В Государственной пограничной службе заявили, что подразделение расформировали из-за отсутствия подтвержденных результатов выполнения боевых задач.
В ГПСУ объяснили причины расформирования подразделения Юрия Касьянова — что говорят
Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины Источник фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подразделение, которым руководил офицер и основатель бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов, расформировали из-за отсутствия результативности при выполнении боевых задач. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Украинская правда».

Демченко заявил: «Решение о расформировании подразделения вызвано именно оценкой задач, которые выполняли военнослужащие этого подразделения.

Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может — ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления».

По словам Демченко, подразделение, о котором идет речь, было создано в апреле 2024 года в составе одного из пограничных отрядов. Изначально оно насчитывало более 40 военнослужащих, впоследствии штат расширили до примерно 100 человек.

Спикер отметил, что ГПСУ обеспечила подразделение оружием, средствами защиты, техникой, топливом (более 6 тонн ГСМ), а также радиостанциями, старлинками, ноутбуками и транспортом — всего 11 автомобилей, еще 3 предоставили волонтеры.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения поражения определенных военных и военно-промышленных объектов противника. В ходе взаимодействия с органами военного управления данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Дальнейшая служба военнослужащих

Личный состав расформированного подразделения будет переведен в другие боевые части ГПСУ — в соответствии с их специализацией, в частности в подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Спикер также уточнил, что никаких официальных обращений от других силовых структур относительно перевода этого подразделения в другие формирования не поступало.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва