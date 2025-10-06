Великий бізнес за 9 місяців перерахував до держбюджету 358,2 млрд грн

Надходження зросли на 8,4% порівняно з минулим роком.

За дев’ять місяців 2025 року великі платники податків сплатили до загального фонду Державного бюджету України 358,2 млрд грн, повідомив начальник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Євгеній Босенко.

За його словами, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, надходження від великих платників Центрального управління зросли на 27,8 млрд грн, або на 8,4%.

Зокрема, до державного бюджету надійшло: 5,6 млрд грн як частина чистого прибутку, 104,7 млрд грн податку на додану вартість, 38,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 23,6 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та імпортованих підакцизних товарів.

Порівняно з січнем-вереснем 2024 року, у 2025 році зафіксовано зростання надходжень: частина чистого прибутку зросла на 31,0% (+1,3 млрд грн), податок на додану вартість — на 11,7% (+11,0 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб — на 53,1% (+13,3 млрд грн), акцизний податок з вироблених та імпортованих підакцизних товарів — на 28,3% (+5,2 млрд грн).

Крім того, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 9 місяців 2025 року склали 42,1 млрд грн, що на 23,4%, або на 8,0 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

