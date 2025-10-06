Крупный бизнес за 9 месяцев перечислил в госбюджет 358,2 млрд грн

Поступления выросли на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За девять месяцев 2025 года крупные налогоплательщики уплатили в общий фонд Государственного бюджета Украины 358,2 млрд грн, сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Евгений Босенко.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поступления от крупных плательщиков Центрального управления выросли на 27,8 млрд грн, или на 8,4%.

В частности, в государственный бюджет поступило: 5,6 млрд грн как часть чистой прибыли, 104,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, 38,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и 23,6 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине и импортированных подакцизных товаров.

По сравнению с январем-сентябрем 2024 года, в 2025 году зафиксирован рост поступлений: часть чистой прибыли выросла на 31,0% (+1,3 млрд грн), налог на добавленную стоимость — на 11,7% (+11,0 млрд грн), налог на доходы физических лиц — на 53,1% (+13,3 млрд грн), акцизный налог с произведенных и импортированных подакцизных товаров — на 28,3% (+5,2 млрд грн).

Кроме того, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за 9 месяцев 2025 года составили 42,1 млрд грн, что на 23,4%, или на 8,0 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.