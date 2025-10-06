Практика судов
  1. В Украине

Крупный бизнес за 9 месяцев перечислил в госбюджет 358,2 млрд грн

13:22, 6 октября 2025
Поступления выросли на 8,4% по сравнению с прошлым годом.
Крупный бизнес за 9 месяцев перечислил в госбюджет 358,2 млрд грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За девять месяцев 2025 года крупные налогоплательщики уплатили в общий фонд Государственного бюджета Украины 358,2 млрд грн, сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Евгений Босенко.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поступления от крупных плательщиков Центрального управления выросли на 27,8 млрд грн, или на 8,4%.

В частности, в государственный бюджет поступило: 5,6 млрд грн как часть чистой прибыли, 104,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, 38,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и 23,6 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине и импортированных подакцизных товаров.

По сравнению с январем-сентябрем 2024 года, в 2025 году зафиксирован рост поступлений: часть чистой прибыли выросла на 31,0% (+1,3 млрд грн), налог на добавленную стоимость — на 11,7% (+11,0 млрд грн), налог на доходы физических лиц — на 53,1% (+13,3 млрд грн), акцизный налог с произведенных и импортированных подакцизных товаров — на 28,3% (+5,2 млрд грн).

Кроме того, поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за 9 месяцев 2025 года составили 42,1 млрд грн, что на 23,4%, или на 8,0 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес госбюджет ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основным источником увеличения расходов на оборону на 325 млрд грн послужит ссуда от международных партнеров – Роксолана Пидласа

Из 325 млрд грн большая часть – 294 млрд – будет покрыта за счет «безвозвратной ссуды» от европейских партнеров.

Пользователи электросамокатов будут нести ответственность наравне с водителями авто и велосипедистами

Верховная Рада готовится принять законопроект об ответственности для пользователей электросамокатов и моноколес, который пролежал в парламенте более 5 лет.

Критически важные предприятия могут обратиться в Минобороны с запросом об ограничении информации о них в реестрах

Механизм ограничения предусматривает, что предприятие само инициирует закрытие данных через Минобороны — однако порядок ограничения информации регулирует процедуру настолько в общих чертах, что это может вызвать проблемы на практике.

Европарламент заслушает вопрос об очередном вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Вотумы недоверия могут стать обыденностью для главы исполнительного органа ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Бюджет на 2026 год пока что не предусматривает судейского вознаграждения для новых судей апелляционных и местных судов – ГСА

Бюджет судебной власти на 2026 год предусматривает возможность обеспечить судейским вознаграждением только 159 новых судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва