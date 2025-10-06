У Києві під час Днів адопції нові домівки знайшли 84 тварини

Серед них 20 собак і 64 коти.

На вихідних у Міжнародному виставковому центрі у Києві відбулися Дні адопції тварин, організовані КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з провідними притулками столиці та області.

Як прозвітували у КМДА, протягом заходу 84 тварини отримали нові домівки — серед них 20 собак і 64 коти.

У притулках Києва та області зараз перебуває понад 7 тисяч тварин, тож знайти друга можна будь-коли, не чекаючи спеціального заходу.

Під час Днів адопції відвідувачі мали можливість познайомитися з тваринами, зареєструвати власних улюбленців у «Реєстрі домашніх тварин», взяти участь у благодійному ярмарку, а також відвідати безкоштовні лекції та тренінги від ветеринарів і кінологів.

Також, за попередньою реєстрацією, ветеринари Київської міської лікарні ветеринарної медицини спільно з благодійною організацією HAU провели безкоштовні стерилізації та вакцинації від сказу для тварин внутрішньо переміщених осіб, військових, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Це вже четвертий масштабний захід, присвячений адопції тварин. Загалом під час попередніх подій нові домівки знайшли понад 300 тварин.

