В Киеве во время Дней адопции новые дома нашли 84 животных

В выходные в Международном выставочном центре в Киеве состоялись Дни адопции животных, организованные КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» совместно с ведущими приютами столицы и области.

Как сообщили в КГГА, в ходе мероприятия 84 животных обрели новые дома — среди них 20 собак и 64 кота.

В приютах Киева и области сейчас находится более 7 тысяч животных, поэтому найти друга можно в любое время, не дожидаясь специального мероприятия.

Во время Дней адопции посетители имели возможность познакомиться с животными, зарегистрировать своих питомцев в «Реестре домашних животных», принять участие в благотворительной ярмарке, а также посетить бесплатные лекции и тренинги от ветеринаров и кинологов.

Также, по предварительной регистрации, ветеринары Киевской городской больницы ветеринарной медицины совместно с благотворительной организацией HAU провели бесплатные стерилизации и вакцинации от бешенства для животных внутренне перемещенных лиц, военнослужащих, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Это уже четвертое масштабное мероприятие, посвященное адопции животных. В целом во время предыдущих акций новые дома нашли более 300 животных.

