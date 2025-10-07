ДБР розслідує понад 2,7 тисяч справ щодо злочинів проти нацбезпеки України

ДБР з початку повномасштабної війни веде 1 895 справ за статтею про державну зраду.

Державне бюро розслідувань продовжує викривати осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни.

У Бюро зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ порушено 2 780 кримінальних проваджень, з них:

1 895 проваджень — за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

696 проваджень — за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

46 проваджень — за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок жовтня 2025 року:

1 519 особам повідомлено про підозру;

515 осіб оголошено в розшук;

1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;

1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.

У ДБР додали, що серед результатів — тюремні вироки для осіб, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями.

