ДБР розслідує понад 2,7 тисяч справ щодо злочинів проти нацбезпеки України

Державне бюро розслідувань продовжує викривати осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни.
У Бюро зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ порушено 2 780 кримінальних проваджень, з них:
Станом на початок жовтня 2025 року:
У ДБР додали, що серед результатів — тюремні вироки для осіб, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями.
