ГБР расследует более 2,7 тысяч дел по преступлениям против нацбезопасности Украины

ГБР с начала полномасштабной войны ведет 1895 дел по статье о государственной измене.

Государственное бюро расследований продолжает выявлять лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время войны.

В Бюро отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ начато 2 780 уголовных производств, из них:

1 895 производств — по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);

696 производств — за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);

46 производств — за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

По состоянию на начало октября 2025 года:

1 519 лицам сообщено о подозрении;

515 лиц объявлены в розыск;

1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;

1 301 обвинительный акт направлен в суд.

В ГБР добавили, что среди результатов — тюремные приговоры для лиц, перешедших на сторону врага, и разоблачение коллаборационистов, добровольно сотрудничавших с оккупационными администрациями.

