ГБР расследует более 2,7 тысяч дел по преступлениям против нацбезопасности Украины

Государственное бюро расследований продолжает выявлять лиц, которые предали Украину или сотрудничают с врагом во время войны.
В Бюро отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ начато 2 780 уголовных производств, из них:
1 895 производств — по фактам государственной измены (ст. 111 УК Украины);
696 производств — за коллаборационную деятельность (ст. 111-1 УК Украины);
46 производств — за пособничество государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
По состоянию на начало октября 2025 года:
1 519 лицам сообщено о подозрении;
515 лиц объявлены в розыск;
1 351 человек проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационизму;
1 301 обвинительный акт направлен в суд.
В ГБР добавили, что среди результатов — тюремные приговоры для лиц, перешедших на сторону врага, и разоблачение коллаборационистов, добровольно сотрудничавших с оккупационными администрациями.
