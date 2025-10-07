Практика судів
  1. В Україні

Поліція прокоментувала чутки про «викрадення чоловіка» до ТЦК на блокпості у Києві

11:54, 7 жовтня 2025
Інцидент стався під час перевірки водія у Святошинському районі Києва.
Поліція прокоментувала чутки про «викрадення чоловіка» до ТЦК на блокпості у Києві
У поліції прокоментували інформацію, що поширюється в соцмережах, про нібито «викрадення чоловіка» та «насильницькі дії правоохоронців» на одному з блокпостів столиці. У відомстві заявили, що ці твердження не відповідають дійсності.

Як повідомили в поліції, інцидент стався 5 жовтня близько 23:00 у Святошинському районі Києва. Поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення правил дорожнього руху — водій не виконав вимогу дорожнього знаку 3.41 «Контроль».

Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік перебуває у розшуку як особа, яка ухиляється від призову, тому підлягає доставленню до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відтак, кажуть у поліції, йому запропонували добровільно проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, і він погодився.

Згодом на блокпост прибула жінка, яка представилася дружиною водія. За словами поліції, вона поводилася агресивно, вибігала на дорогу, лягала на проїжджу частину, погрожувала правоохоронцям і нецензурно висловлювалася.

«Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих», - заявляють у поліції.

Щодо чоловіка, то, за даними поліції, він поїхав до РТЦК у супроводі екіпажу поліції.

«Коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи «викрадення» не відбулося», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі дії правоохоронців були зафіксовані на бодікамери, і оприлюднили відео інциденту, щоб громадськість могла оцінити ситуацію. Відео нижче:

Київ ТЦК

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
