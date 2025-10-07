Практика судов
  1. В Украине

Полиция прокомментировала слухи о «похищении мужчины» в ТЦК на блокпосте в Киеве

11:54, 7 октября 2025
Инцидент произошел во время проверки водителя в Святошинском районе Киева.
Полиция прокомментировала слухи о «похищении мужчины» в ТЦК на блокпосте в Киеве
В полиции прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях, о якобы «похищении мужчины» и «насильственных действиях правоохранителей» на одном из блокпостов столицы. В ведомстве заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 5 октября около 23:00 в Святошинском районе Киева. Полицейские остановили автомобиль Ford за нарушение правил дорожного движения — водитель не выполнил требование дорожного знака 3.41 «Контроль».

Во время оформления административных материалов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва, поэтому подлежит доставке в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По словам полиции, ему предложили добровольно проехать в Святошинский РТЦК для выяснения обстоятельств, и он согласился.

Позже на блокпост прибыла женщина, представившаяся женой водителя. По словам полиции, она вела себя агрессивно, выбегала на дорогу, ложилась на проезжую часть, угрожала правоохранителям и нецензурно выражалась.

«Правоохранители не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих», — заявили в полиции.

Что касается мужчины, то, по данным ведомства, он поехал в РТЦК в сопровождении экипажа полиции.

«Когда приехала жена, он уже находился в экипаже полиции. Однако отказался выходить из автомобиля и поехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или “похищения” не происходило», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все действия полицейских были зафиксированы на бодикамеры, и опубликовали видео инцидента, чтобы общественность могла объективно оценить ситуацию. Видео ниже:

Киев ТЦК

