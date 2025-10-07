Масовані атаки РФ значно пошкодили газову інфраструктуру України, відновлення триває — очільниця Міненерго Світлана Гринчук

Міненерго не виключає тривалих відключень через нові удари по енергосистемі, а Україна планує збільшити імпорт газу приблизно на 30%.

Україна зазнала серйозних пошкоджень газової інфраструктури внаслідок останніх масованих обстрілів РФ. Про це повідомила очільниця Міністерства енергетики Світлана Гринчук.

«Зараз важко сказати точну цифру пошкоджень. Усе в процесі відновлення й оцінки — що зможе швидко запрацювати. Щойно завершимо розбір завалів, матимемо чітке розуміння, наскільки швидко можна відновити. Але пошкодження — значні», — зазначила Гринчук, цитує УНІАН.

У Міненерго не виключають можливість тривалих відключень світла в разі продовження атак на енергосистему, проте наголошують, що говорити про це наразі передчасно.

За словами міністерки, ситуація залежатиме від інтенсивності обстрілів і темпів відновлення пошкодженого обладнання.

«Ми готуємося до різних варіантів, у тому числі найгірших. Але сподіваємося, що спільними зусиллями зможемо втримати роботу енергосистеми й уникнути довготривалих відключень», — наголосила очільниця відомства.

Вона також нагадала, що через російські атаки вже запроваджено графіки погодинних відключень у Чернігові та області, де ворог повторно обстрілює енергетичну інфраструктуру одразу після її відновлення.

«Говорити про довготривалі відключення зарано, але, на жаль, ми маємо досвід минулих років, коли ситуація змінюється щодня і можна чекати будь-чого», — додала Гринчук.

Водночас Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

«Одним із питань у переговорах із партнерами дійсно була необхідність додаткового імпорту газу», — зазначила Гринчук.

За її словами, через ЄБРР уже залучено 500 млн євро кредиту на закупівлю газу, а ще 300 млн євро — через ЄІБ.

«Ми також обговорили можливості розширення цих кредитів і з деякими країнами — надання допомоги у вигляді грантів для збільшення імпорту природного газу», — повідомила вона.

Міністерка уточнила, що імпорт планується збільшити приблизно на 30% від раніше запланованих обсягів, переважно у жовтні–грудні, але також і в інші місяці опалювального сезону.

Крім того, Україна обговорює з партнерами надання гуманітарної допомоги енергетикам — обладнання для ремонтів і відновлення електромереж, зокрема в прифронтових регіонах.

