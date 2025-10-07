Массированные атаки РФ значительно повредили газовую инфраструктуру Украины, восстановление продолжается — глава Минэнерго Светлана Гринчук

Минэнерго не исключает длительных отключений из-за новых ударов по энергосистеме, а Украина планирует увеличить импорт газа примерно на 30%.

Украина понесла серьезные повреждения газовой инфраструктуры в результате последних массированных обстрелов РФ. Об этом сообщила глава Министерства энергетики Светлана Гринчук.

«Сейчас сложно сказать точную цифру повреждений. Все находится в процессе восстановления и оценки — что сможет быстро заработать. Как только завершим разбор завалов, будем иметь четкое понимание, насколько быстро можно восстановить. Но повреждения — значительные», — отметила Гринчук, цитирует УНИАН.

В Минэнерго не исключают возможности длительных отключений света в случае продолжения атак на энергосистему, однако подчеркивают, что говорить об этом пока преждевременно.

По словам министра, ситуация будет зависеть от интенсивности обстрелов и темпов восстановления поврежденного оборудования.

«Мы готовимся к разным вариантам, в том числе и к самым худшим. Но надеемся, что совместными усилиями сможем сохранить работу энергосистемы и избежать долгосрочных отключений», — подчеркнула глава ведомства.

Она также напомнила, что из-за российских атак уже введены графики почасовых отключений в Чернигове и области, где враг повторно обстреливает энергетическую инфраструктуру сразу после ее восстановления.

«Говорить о длительных отключениях рано, но, к сожалению, у нас есть опыт прошлых лет, когда ситуация меняется каждый день, и можно ожидать чего угодно», — добавила Гринчук.

В то же время Украина ведет переговоры с международными партнерами о увеличении импорта природного газа примерно на 30%.

«Одним из вопросов в переговорах с партнерами действительно была необходимость дополнительного импорта газа», — отметила Гринчук.

По ее словам, через ЕБРР уже привлечено 500 млн евро кредита на закупку газа, а еще 300 млн евро — через ЕИБ.

«Мы также обсудили возможности расширения этих кредитов и с некоторыми странами — предоставление помощи в виде грантов для увеличения импорта природного газа», — сообщила она.

Министр уточнила, что импорт планируется увеличить примерно на 30% от ранее запланированных объемов, преимущественно в октябре–декабре, но также и в другие месяцы отопительного сезона.

Кроме того, Украина обсуждает с партнерами предоставление гуманитарной помощи энергетикам — оборудования для ремонтов и восстановления электросетей, в частности в прифронтовых регионах.

