У ДПС пояснили, як оподатковується додатковий капітал товариства при поверненні учаснику

Податківці роз’яснили нюанси оподаткування повернення додаткового капіталу ТОВ.

Податкова служба нагадує, що діяльність товариств з обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою відповідальністю регулюється спеціальним законом. У цьому законі, а саме в Законі України від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», детально описано, як створюються такі підприємства, як вони працюють, у яких випадках і як можуть бути припинені, а також які права та обов’язки мають їхні засновники та учасники.



Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.

Відповідно до частини четвертої ст. 12 Закону № 2275 окремо від статутного капіталу товариства статутом товариства може передбачатися створення додаткового капіталу товариства за рахунок вкладів (внесків) його учасників. Вклади (внески) до додаткового капіталу товариства вносяться учасниками товариства без зміни номінальної вартості або зміни розміру статутного капіталу товариства.

У рішенні загальних зборів учасників товариства про залучення вкладу (внеску) учасника товариства до додаткового капіталу товариства визначається розмір такого вкладу (внеску). Вкладом (внеском) учасника товариства до додаткового капіталу товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною п’ятою ст. 12 Закону № 2275 правовий режим майна, внесеного до додаткового капіталу товариства, порядок розпорядження майном ним, зміст прав та обов’язків учасників товариства, а також порядок взаємовідносин між ними або між учасниками товариства та товариством можуть визначатися статутом товариства та/або корпоративним договором.

При поверненні додаткового капіталу, внесеного учасниками товариства, оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором залежить від правового режиму майна, внесеного до додаткового капіталу товариства, який визначений статутом товариства та/або корпоративним договором.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, регламентується розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ).

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Повний перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено п.п. 164.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, до яких, зокрема, включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ.

Підпунктом 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ передбачено, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Отже, сума (вартість) внеску до додаткового капіталу товариства при його поверненні учаснику не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку у разі, якщо таке повернення здійснюється в межах фактичного внеску.

У разі збільшення розміру вкладу (внеску), сума перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу учасника товариства як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

