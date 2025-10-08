Практика судов
В ГНС объяснили, как облагается налогом дополнительный капитал общества при возвращении участнику

19:05, 8 октября 2025
Налоговики разъяснили нюансы налогообложения возврата дополнительного капитала ООО.
Налоговая служба напоминает, что деятельность обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью регулируется специальным законом. В этом законе, а именно в Законе Украины от 6 февраля 2018 года № 2275-VIII «О обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подробно описано, как создаются такие предприятия, как они функционируют, в каких случаях и каким образом могут быть прекращены, а также какие права и обязанности имеют их основатели и участники.

Размер уставного капитала общества состоит из номинальной стоимости долей его участников, выраженной в национальной валюте Украины.

Согласно части четвертой ст. 12 Закона № 2275, отдельно от уставного капитала общества, уставом общества может предусматриваться создание дополнительного капитала за счет вкладов (взносов) его участников. Вклады (взносы) в дополнительный капитал общества вносятся участниками без изменения номинальной стоимости или размера уставного капитала общества.

В решении общего собрания участников общества о внесении вклада (взноса) участника в дополнительный капитал указывается размер такого вклада (взноса). Вкладом (взносом) участника могут быть денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, если иное не установлено законом.

Согласно части пятой ст. 12 Закона № 2275, правовой режим имущества, внесенного в дополнительный капитал, порядок распоряжения этим имуществом, содержание прав и обязанностей участников общества, а также порядок взаимоотношений между ними или между участниками и обществом могут определяться уставом общества и/или корпоративным договором.

При возврате участникам общества средств, внесенных в дополнительный капитал, налогообложение налогом на доходы физических лиц и военным сбором зависит от правового режима имущества, внесенного в дополнительный капитал, который определен уставом общества и/или корпоративным договором.

Порядок налогообложения доходов физических лиц регулируется разд. IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ).

Объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц-резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

Полный перечень доходов, включаемых в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога, установлен в п.п. 164.2 п. 164.2 ст. 164 НКУ, к которым, в частности, относятся прочие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

Подпунктом 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 НКУ предусмотрено, что не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход основная сумма возвратной финансовой помощи, предоставленной плательщиком налога другим лицам, которая ему возвращается, а также основная сумма возвратной финансовой помощи, полученной плательщиком налога.

Следовательно, сумма (стоимость) вклада в дополнительный капитал общества при его возврате участнику не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога в случае, если такой возврат осуществляется в пределах фактически внесенной суммы.

В случае увеличения размера вклада (взноса), сумма превышения включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход участника общества как прочие доходы и подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

налоговая

