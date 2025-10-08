«Бізнес на тверезості» — у Києві затримали лікаря-нарколога, який підробляв результати аналізів

За свої «послуги» щодо оформлення медвисновку лікар брав близько 1000 доларів.

У Києві правоохоронці затримали лікаря-нарколога, який організував заробіток на водіях-порушниках та наркоспоживачах. Фігурант «продавав» фіктивні результати аналізів, які не показували наявність заборонених речовин у крові. Про це повідомила столична поліція.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річний медик продавав усім бажаючим довідки з липовими даними, поки не потрапив у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Його «пакет плюс» включав відібрання зразків на аналізи, проведення псевдо дослідження, підробку результатів та оформлення медвисновку, який не показував би наявність заборонених речовин у крові. Вартість такої «допомоги» складала близько 1000 доларів», - заявили у поліції.

В одному із випадків, за гроші він підкорегував результати аналізів водія, який сів за кермо на підпитку. Розуміючи, що підроблений медичний висновок дасть змогу уникнути правопорушнику відповідальності, лікар залюбки запропонував «додаткові» платні послуги.

Ділка затримали відразу після отримання чергової винагороди від правопорушника. Йому вже повідомили про підозру. Тепер фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права займатися медичною діяльністю та конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановлюють можливих співучасників злочину.

