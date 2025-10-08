«Бизнес на трезвости» — в Киеве задержали врача-нарколога, который подделывал результаты анализов

За свои «услуги» по оформлению медзаключения врач брал около 1000 долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали врача-нарколога, который организовал заработок на водителях-нарушителях и наркопотребителях. Фигурант «продавал» фиктивные результаты анализов, не показывающие наличие запрещенных веществ в крови. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители установили, что 32-летний медик продавал всем желающим справки с поддельными данными, пока не попал в поле зрения оперативников Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

«Его “пакет плюс” включал отбор образцов для анализов, проведение псевдоисследования, подделку результатов и оформление медзаключения, которое не показывало бы наличие запрещенных веществ в крови. Стоимость такой “помощи” составляла около 1000 долларов», — заявили в полиции.

В одном из случаев за деньги он скорректировал результаты анализов водителя, который сел за руль в состоянии опьянения. Понимая, что поддельное медицинское заключение позволит нарушителю избежать ответственности, врач с удовольствием предложил «дополнительные» платные услуги.

Дельца задержали сразу после получения очередного вознаграждения от правонарушителя. Ему уже сообщили о подозрении. Теперь фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью и конфискацией имущества.

Правоохранители также устанавливают возможных соучастников преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.