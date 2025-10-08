У Харкові викрили «журналіста», який закликав громадян не виконувати накази ТЦК та видалити Дію

За даними слідства, підозрюваний — технічний працівник одного з провідних харківських університетів, який представляв себе як «редактора видання».

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який адміністрував телеграм-канал, у якому поширював антиукраїнські фейки та дискредитував Збройні Сили України. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури мешканцю Харкова повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 — виготовлення та поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії рф і запереченням окупації території України;

— виготовлення та поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії рф і запереченням окупації території України; ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період;

— перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період; ч. 1 ст. 161 — умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

За даними слідства, підозрюваний — технічний працівник одного з провідних харківських університетів, який представляв себе як «редактора видання». Через телеграм-канал він систематично публікував матеріали, спрямовані на перешкоджання мобілізаційним заходам та систематично поширював антиукраїнські фейки.

Зокрема, чоловік поширював конспірологічні пости про «єврейську змову», заявляючи, що «воюють євреї, замасковані під російських та українських військових», а також повторював російські фейки про те, що Україна нібито «залишилася адміністративним округом СРСР».

Крім того, він закликав громадян не виконувати накази працівників територіальних центрів комплектування, чинити опір та видаляти додаток «Дія».

