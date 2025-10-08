Практика судов
В Харькове раскрыли «журналиста», который призывал граждан не выполнять приказы ТЦК и удалить Дию

17:11, 8 октября 2025
По данным следствия, подозреваемый — технический работник одного из ведущих харьковских университетов, который представлял себя как «редактора издания».
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который администрировал телеграм-канал, где распространял антииукраинские фейки и дискредитировал Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры жителю Харькова сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 436-2 — изготовление и распространение материалов с признанием правомерной вооруженной агрессии РФ и отрицанием оккупации территории Украины;
  • ч. 1 ст. 114-1 — воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период;
  • ч. 1 ст. 161 — умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды.

В частности, мужчина публиковал конспирологические посты о «еврейском заговоре», утверждая, что «воюют евреи, замаскированные под российских и украинских военных», а также повторял российские фейки о том, что Украина якобы «осталась административным округом СССР».

Кроме того, он призывал граждан не выполнять приказы работников территориальных центров комплектования, оказывать сопротивление и удалять приложение «Дия».

Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

