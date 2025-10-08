В Харькове раскрыли «журналиста», который призывал граждан не выполнять приказы ТЦК и удалить Дию

По данным следствия, подозреваемый — технический работник одного из ведущих харьковских университетов, который представлял себя как «редактора издания».

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который администрировал телеграм-канал, где распространял антииукраинские фейки и дискредитировал Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры жителю Харькова сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 436-2 — изготовление и распространение материалов с признанием правомерной вооруженной агрессии РФ и отрицанием оккупации территории Украины;

ч. 1 ст. 114-1 — воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период;

ч. 1 ст. 161 — умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды.

По данным следствия, подозреваемый — технический работник одного из ведущих харьковских университетов, который представлял себя как «редактора издания». Через телеграм-канал он систематически публиковал материалы, направленные на срыв мобилизационных мероприятий, и распространял антииукраинские фейки.

В частности, мужчина публиковал конспирологические посты о «еврейском заговоре», утверждая, что «воюют евреи, замаскированные под российских и украинских военных», а также повторял российские фейки о том, что Украина якобы «осталась административным округом СССР».

Кроме того, он призывал граждан не выполнять приказы работников территориальных центров комплектования, оказывать сопротивление и удалять приложение «Дия».

