В Харькове раскрыли «журналиста», который призывал граждан не выполнять приказы ТЦК и удалить Дию

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который администрировал телеграм-канал, где распространял антииукраинские фейки и дискредитировал Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры жителю Харькова сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
По данным следствия, подозреваемый — технический работник одного из ведущих харьковских университетов, который представлял себя как «редактора издания». Через телеграм-канал он систематически публиковал материалы, направленные на срыв мобилизационных мероприятий, и распространял антииукраинские фейки.
В частности, мужчина публиковал конспирологические посты о «еврейском заговоре», утверждая, что «воюют евреи, замаскированные под российских и украинских военных», а также повторял российские фейки о том, что Украина якобы «осталась административным округом СССР».
Кроме того, он призывал граждан не выполнять приказы работников территориальных центров комплектования, оказывать сопротивление и удалять приложение «Дия».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.