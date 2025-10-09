Практика судів
Колишнього слідчого з Криму судитимуть за державну зраду та колабораціонізм

09:16, 9 жовтня 2025
Він пішов на співпрацю з окупантами.
Колишнього слідчого з Криму судитимуть за державну зраду та колабораціонізм
Колишнього правоохоронця з тимчасово окупованого Криму судитимуть за державну зраду та колабораціонізм. Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

Встановлено, що після захоплення півострова тодішній слідчий Красноперекопського міського відділу МВС України добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

Спочатку він обійняв посаду керівника так званого «МО МВД россии «Красноперекопский», а згодом – аналогічну посаду в Армянську. Згодом, у 2023 році, чоловік підтримав воєнну агресію РФ проти України та очолив створений окупантами «Херсонский линейный отдел МВД россии на транспорте», який діє на тимчасово окупованій території Генічеська.

За даними слідства, нині обвинувачений продовжує працювати на користь РФ , завдаючи шкоди суверенітету та територіальній цілісності України.

Обвинувальний акт у справі скеровано до суду. 

