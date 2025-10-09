Бывшего следователя из Крыма будут судить за государственную измену и коллаборационизм

Он пошел на сотрудничество с оккупантами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывшего правоохранителя из временно оккупированного Крыма будут судить за государственную измену и коллаборационизм. Об этом сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Установлено, что после захвата полуострова тогдашний следователь Красноперекопского городского отдела МВД Украины добровольно пошел на сотрудничество с оккупационными властями.

Сначала он занял должность руководителя так называемого «МО МВД России «Красноперекопский», а впоследствии – аналогичную должность в Армянске. Впоследствии, в 2023 году, мужчина поддержал военную агрессию РФ против Украины и возглавил созданный оккупантами «Херсонский линейный отдел МВД России на транспорте», действующий на временно оккупированной Генической территории.

По данным следствия, в настоящее время обвиняемый продолжает работать в пользу РФ, нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Обвинительный акт по делу направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.