Податкова до кінця року проведе додаткові 122 перевірки бізнесу

Найбільше перевірок заплановано на грудень, лідирує серед міст – Київ.

ДПС додала 122 нові перевірки до плану на 2025 рік, загалом запланувавши 4908 перевірок. Про це повідомляє Опендатабот.

З жовтня до кінця року податківці проведуть щонайменше 1391 перевірку, включаючи 11 компаній із різних фінансово-промислових груп, 10 пов’язаних із ними бізнесів та 13 компаній, що входять до Індексу Опендатаботу 2025.

У вересні ДПС оновила графік перевірок компаній і фізичних осіб-підприємців (ФОП). Загальна кількість перевірок зросла на 122 порівняно з попереднім планом, при цьому деякі підприємства були виключені, а інші додані.

Із запланованих перевірок 79% (3881) стосуються компаній, а 21% (1027) — ФОПів. Найбільше перевірок відбудеться у грудні — 482.

До кінця року податківці перевірять 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 ФОПів (19,3%) та 65 бізнесів із питаннями щодо сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%). Серед підприємств у плані є неактивні: 9 перебувають у процесі банкрутства, 9 — у стані припинення, 4 офіційно закриті.

Найчастіше перевірки стосуватимуться бізнесів у сфері оптової торгівлі (272 компанії, 24%), сільського господарства (119, 11%), виробництва харчових продуктів (76, 7%), складського господарства та логістики (64, 6%) і роздрібної торгівлі (49, 4%).

Кожна п’ята перевірка відбудеться в Києві (219 перевірок). Далі йдуть Дніпропетровська (122, 11%), Одеська (114, 10%), Львівська (79, 7%) та Полтавська області (60, 5,4%).

