Налоговая до конца года проведет дополнительные 122 проверки бизнеса

18:59, 9 октября 2025
Больше всего проверок запланировано на декабрь, лидирует среди городов – Киев.
Налоговая до конца года проведет дополнительные 122 проверки бизнеса
ГНС добавила 122 новые проверки в план на 2025 год, запланировав в общей сложности 4908 проверок. Об этом сообщает Опендатабот.

С октября до конца года налоговики проведут не менее 1391 проверки, включая 11 компаний из различных финансово-промышленных групп, 10 связанных с ними бизнесов и 13 компаний, входящих в Индекс Опендатабота 2025.

В сентябре ГНС обновила график проверок компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Общее количество проверок выросло на 122 по сравнению с предыдущим планом, при этом некоторые предприятия были исключены, а другие добавлены.

Из запланированных проверок 79% (3881) касаются компаний, а 21% (1027) — ФЛП. Больше всего проверок состоится в декабре — 482.

До конца года налоговики проверят 1016 компаний (73%), 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%), 268 ФЛП (19,3%) и 65 бизнесов по вопросам уплаты НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%). Среди предприятий в плане есть неактивные: 9 находятся в процессе банкротства, 9 — в состоянии прекращения, 4 официально закрыты.

Чаще всего проверки будут касаться бизнесов в сфере оптовой торговли (272 компании, 24%), сельского хозяйства (119, 11%), производства пищевых продуктов (76, 7%), складского хозяйства и логистики (64, 6%) и розничной торговли (49, 4%).

Каждая пятая проверка состоится в Киеве (219 проверок). Далее следуют Днепропетровская (122, 11%), Одесская (114, 10%), Львовская (79, 7%) и Полтавская области (60, 5,4%).

