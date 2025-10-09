В Україні запровадили нову цифрову систему видачі дозволів на міжобласні автобусні маршрути

Для міжобласних автобусних маршрутів замість видачі паперового дозволу, перевізник буде отримувати електронний.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що впроваджує цифрову систему видачі дозволів на міжобласні автобусні маршрути.

Зазначається, що для таких маршрутів замість видачі паперового дозволу, перевізник буде отримувати електронний. Його він зможе завантажити в онлайн-кабінеті Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Доступним цифровий дозвіл стане після проведення конкурсу, на якому перевізника було визначено для обслуговування маршруту.

«Ми послідовно спрощуємо процедури та процеси у внутрішніх перевезеннях. Фокус залишається незмінним – можливості для бізнесу та стале транспортне сполучення для громадян. Електронний дозвіл – це не просто заміна паперового документу на електронний, це зміна підходу до процедури отримання та використання дозволів на маршрути. Важливо, що вже у жовтні ми плануємо презентувати онлайн-кабінет для проведення конкурсу на маршрути. Як і електронний дозволів, так і онлайн-кабінет – це важливі елементи реформи внутрішніх перевезень, над якою ми послідовно працюємо», – заявив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

У відомстві підкреслюють, що перевізник зможе вносити зміни та виконувати всі інші операції з дозволом також через онлайн-кабінет.

У Мінрозвитку додали, що електронні дозволи на першому етапі стосуватимуть лише тих маршрутів, щодо яких буде проводитись новий конкурс через онлайн-кабінет в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки. На вже діючі маршрути згодом у перевізників з’явиться можливість отримати електронний дозвіл.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.