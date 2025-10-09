В Украине внедрена новая цифровая система выдачи разрешений на межобластные автобусные маршруты

Для межобластных автобусных маршрутов вместо бумажного разрешения перевозчик будет получать электронное.

Министерство развития общин и территорий сообщило о запуске цифровой системы выдачи разрешений на межобластные автобусные маршруты.

Отмечается, что теперь вместо бумажного разрешения перевозчик будет получать электронное, которое можно будет загрузить в онлайн-кабинете Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности.

Электронное разрешение станет доступным после проведения конкурса, на котором перевозчик будет определен для обслуживания маршрута.

«Мы последовательно упрощаем процедуры и процессы во внутренних перевозках. Фокус остается неизменным — возможности для бизнеса и устойчивое транспортное сообщение для граждан.

Электронное разрешение — это не просто замена бумажного документа на электронный, а изменение самого подхода к процедуре получения и использования разрешений на маршруты.

Уже в октябре мы планируем презентовать онлайн-кабинет для проведения конкурсов на маршруты. И электронное разрешение, и онлайн-кабинет — это важные элементы реформы внутренних перевозок, над которой мы системно работаем», — заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

В министерстве подчеркнули, что перевозчик сможет вносить изменения и выполнять все операции с разрешением также через онлайн-кабинет.

В Минразвития добавили, что на первом этапе электронные разрешения будут касаться только тех маршрутов, по которым будет проводиться новый конкурс через онлайн-кабинет в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности.

Позже у перевозчиков появится возможность получить электронные разрешения и на уже действующие маршруты.

