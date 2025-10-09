Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали «перевізника» ухилянтів, який за 14 тисяч гривень вивозив їх до Придністров’я

22:00, 9 жовтня 2025
За схемою, чоловік мав підвезти «клієнтів» до кордону з невизнаним Придністров’ям, після чого вони мали пішки перейти кордон.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині судитимуть чоловіка, який організував переправлення ухилянтів до Придністров’я. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановило слідство, 33-річний житель Роздільнянського району разом зі спільником, особу якого наразі встановлюють, за 14 тисяч гривень пообіцяв двом мешканцям Вінниччини допомогти незаконно перетнути кордон.

За схемою, чоловік мав підвезти «клієнтів» до кордону з невизнаним Придністров’ям, після чого вони мали пішки перейти державний кордон України.

У липні прикордонники зупинили легковик у прикордонній зоні, де перебував організатор разом із двома чоловіками, після чого на місце викликали поліцію.

Під час обшуків поліцейські вилучили автомобіль, мобільні телефони, гроші та документи, пов’язані зі злочинною діяльністю. На вилучене майно суд наклав арешт.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався.

Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

Водночас стосовно військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно залишити Україну, прикордонники склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, які направлено до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Одеса мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

ЄСПЛ присудив колишньому голові ДФС Роману Насірову 9750 євро компенсації за порушення Конвенції в його справі

Європейський суд з прав людини встановив порушення Конвенції з прав людини за скаргою екс-голови ДФС Романа Насірова і присудив йому компенсацію.

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Трофейну зброю можна буде передавати органам іноземних держав – Рада прийняла закон

Закон передбачає, що за рішенням Кабміну озброєння та бойова техніка, які є трофейним майном, можуть бути передані для робіт із залученням іноземних підприємств, органів іноземних держав як на території України, так і за її межами, або передані іноземним державам.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області