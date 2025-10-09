На Одещині затримали «перевізника» ухилянтів, який за 14 тисяч гривень вивозив їх до Придністров’я

За схемою, чоловік мав підвезти «клієнтів» до кордону з невизнаним Придністров’ям, після чого вони мали пішки перейти кордон.

На Одещині судитимуть чоловіка, який організував переправлення ухилянтів до Придністров’я. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановило слідство, 33-річний житель Роздільнянського району разом зі спільником, особу якого наразі встановлюють, за 14 тисяч гривень пообіцяв двом мешканцям Вінниччини допомогти незаконно перетнути кордон.

За схемою, чоловік мав підвезти «клієнтів» до кордону з невизнаним Придністров’ям, після чого вони мали пішки перейти державний кордон України.

У липні прикордонники зупинили легковик у прикордонній зоні, де перебував організатор разом із двома чоловіками, після чого на місце викликали поліцію.

Під час обшуків поліцейські вилучили автомобіль, мобільні телефони, гроші та документи, пов’язані зі злочинною діяльністю. На вилучене майно суд наклав арешт.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб із корисливих мотивів.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, яким він скористався.

Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура.

Водночас стосовно військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися незаконно залишити Україну, прикордонники склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, які направлено до суду.

