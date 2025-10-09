В Одесской области задержали «перевозчика» уклонистов, который за 14 тысяч гривен вывозил их в Приднестровье

По схеме мужчина должен был подвезти «клиентов» к границе с непризнанным Приднестровьем, после чего они должны были пешком перейти границу.

В Одесской области будут судить мужчину, который организовал переправку уклонистов в Приднестровье. Об этом сообщает полиция региона.

Как установило следствие, 33-летний житель Раздельнянского района вместе с сообщником, личность которого пока устанавливается, за 14 тысяч гривен пообещал двум жителям Винницкой области помочь незаконно пересечь границу.

По схеме мужчина должен был подвезти «клиентов» к границе с непризнанным Приднестровьем, после чего они должны были пешком перейти государственную границу Украины.

В июле пограничники остановили легковой автомобиль в приграничной зоне, где находился организатор вместе с двумя мужчинами, после чего на место вызвали полицию.

Во время обысков полицейские изъяли автомобиль, мобильные телефоны, деньги и документы, связанные с преступной деятельностью. На изъятое имущество суд наложил арест.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершённая группой лиц из корыстных побуждений.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога, которым он воспользовался.

Государственное обвинение в суде будет поддерживать Подольская окружная прокуратура.

В то же время в отношении военнообязанных мужчин, которые пытались незаконно покинуть Украину, пограничники составили административные протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, которые направлены в суд.

