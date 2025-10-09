Практика судів
Організував виготовлення фальшивих документів: на Вінниччині чоловіку загрожує 12 років в’язниці

22:55, 9 жовтня 2025
Фігуранта у вересні екстрадували з Молдови.
На Вінниччині судитимуть 31-річного організатора міжрегіональної злочинної групи, яка виготовляла та збувала підроблені посвідчення й офіційні документи з незаконно отриманими голографічними елементами. Про це повідомляє поліція регіону.

Як повідомляється, фігуранта у вересні екстрадували з Республіки Молдови.

Чоловік є одним з організаторів міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого займалися виготовленням і збутом підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними голографічними елементами.

Обвинуваченому інкримінують: 

  • ч. 1, 2 ст. 255 ККУ — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 ККУ — виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вінниця

