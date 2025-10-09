Організував виготовлення фальшивих документів: на Вінниччині чоловіку загрожує 12 років в’язниці

На Вінниччині судитимуть 31-річного організатора міжрегіональної злочинної групи, яка виготовляла та збувала підроблені посвідчення й офіційні документи з незаконно отриманими голографічними елементами. Про це повідомляє поліція регіону.
Як повідомляється, фігуранта у вересні екстрадували з Республіки Молдови.
Чоловік є одним з організаторів міжрегіонального злочинного угруповання, учасники якого займалися виготовленням і збутом підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними голографічними елементами.
Обвинуваченому інкримінують:
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
