Организовал изготовление поддельных документов: в Винницкой области мужчине грозит 12 лет тюрьмы

В Винницкой области будут судить 31-летнего организатора межрегиональной преступной группы, которая изготавливала и сбывала поддельные удостоверения и официальные документы с незаконно полученными голографическими элементами. Об этом сообщает полиция региона.
Как сообщается, фигуранта в сентябре экстрадировали из Республики Молдова.
Мужчина является одним из организаторов межрегиональной преступной группировки, участники которой занимались изготовлением и сбытом поддельных удостоверений и официальных документов с незаконно полученными голографическими элементами.
Обвиняемому инкриминируют:
Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
