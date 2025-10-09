Организовал изготовление поддельных документов: в Винницкой области мужчине грозит 12 лет тюрьмы

Фигуранта в сентябре экстрадировали из Молдовы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области будут судить 31-летнего организатора межрегиональной преступной группы, которая изготавливала и сбывала поддельные удостоверения и официальные документы с незаконно полученными голографическими элементами. Об этом сообщает полиция региона.

Как сообщается, фигуранта в сентябре экстрадировали из Республики Молдова.

Мужчина является одним из организаторов межрегиональной преступной группировки, участники которой занимались изготовлением и сбытом поддельных удостоверений и официальных документов с незаконно полученными голографическими элементами.

Обвиняемому инкриминируют:

ч. 1, 2 ст. 255 УКУ — создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 УКУ — изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УКУ — подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УКУ — легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.