У Держпраці роз’яснили, як діяти роботодавцю у разі скасування доплат за шкідливість

Скасування доплат за роботу в шкідливих умовах праці, проведене за результатами атестації робочих місць, є зміною істотних умов праці.

У Державній службі з питань праці пояснили, що скасування доплат за роботу в шкідливих умовах, яке проводиться за результатами атестації робочих місць, вважається зміною істотних умов праці. Така зміна підпадає під дію статті 32 Кодексу законів про працю України.

Згідно з цією нормою, працівника потрібно попередити про зміну істотних умов, таких як зарплата, пільги чи графік роботи, щонайменше за два місяці до змін.

Однак у період воєнного стану діють інші правила: роботодавець зобов’язаний поінформувати працівника про такі зміни до моменту їх впровадження. Це означає, що попередження має бути, але за скороченими строками.

Таким чином, навіть якщо доплату за шкідливі умови скасовують через результати атестації, це не звільняє роботодавця від обов’язку інформувати працівника в установленому порядку.

