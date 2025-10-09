Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда разъяснили, как действовать работодателю в случае отмены доплат за вредность

23:31, 9 октября 2025
Отмена доплат за работу во вредных условиях труда, произведенная по результатам аттестации рабочих мест, является изменением существенных условий труда.
В Государственной службе по вопросам труда объяснили, что отмена доплат за работу во вредных условиях, которая проводится по результатам аттестации рабочих мест, считается изменением существенных условий труда. Такое изменение подпадает под действие статьи 32 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно этой норме, работнику следует предупредить об изменении существенных условий, таких как зарплата, льготы или график работы, по меньшей мере, за два месяца до изменений.

Однако в период военного положения действуют другие правила: работодатель обязан уведомить работника о таких изменениях до момента их внедрения. Это означает, что предупреждение должно быть, но по сокращенным срокам.

Таким образом, даже если доплату за вредные условия отменяют по результатам аттестации, это не освобождает работодателя от обязанности информировать работника в установленном порядке.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
