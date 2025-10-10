Практика судів
На Полтавщині трагічно загинула сім’я — тіло батька знайшли за 50 метрів від місця події

07:18, 10 жовтня 2025
Тіла жінки та її сина виявили в автомобілі, що був у річці.
На Полтавщині трагічно загинула сім'я — тіло батька знайшли за 50 метрів від місця події
5 жовтня у селі Старі Санжари на Полтавщині знайшли мертвими раніше зниклих безвісти жінку і дитину. З річки Ворскла дістали автомобіль ВАЗ-2110, всередині якого виявили тіла 37-річної жінки та її п’ятирічного сина. Їх розшукували протягом двох діб, після зникнення вночі 2 жовтня. Батька родини, у машині не було. Про це розповіли у поліції. 

9 жовтня поліція розшукала батька родини, його тіло знайшли у водоймі неподалік від місця трагедії.

Розшукували загиблого майже 7 діб. До пошуків були залучені працівники територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також застосовували технічні засоби, зокрема квадрокоптери.

За фактом загибелі матері та дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

Як автомобіль опинився в річці, встановить слідство. 

