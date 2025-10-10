На Полтавщині трагічно загинула сім’я — тіло батька знайшли за 50 метрів від місця події

Тіла жінки та її сина виявили в автомобілі, що був у річці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

5 жовтня у селі Старі Санжари на Полтавщині знайшли мертвими раніше зниклих безвісти жінку і дитину. З річки Ворскла дістали автомобіль ВАЗ-2110, всередині якого виявили тіла 37-річної жінки та її п’ятирічного сина. Їх розшукували протягом двох діб, після зникнення вночі 2 жовтня. Батька родини, у машині не було. Про це розповіли у поліції.

9 жовтня поліція розшукала батька родини, його тіло знайшли у водоймі неподалік від місця трагедії.

Розшукували загиблого майже 7 діб. До пошуків були залучені працівники територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також застосовували технічні засоби, зокрема квадрокоптери.

За фактом загибелі матері та дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

Як автомобіль опинився в річці, встановить слідство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.