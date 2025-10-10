На Полтавщине трагически погибла семья — тело отца нашли в 50 метрах от места происшествия

Тела женщины и ее сына обнаружили в находившемся в реке автомобиле.

5 октября в селе Старые Санжары на Полтавщине нашли мертвыми ранее пропавших без вести женщину и ребенка. Из реки Ворскла извлекли автомобиль ВАЗ-2110, внутри которого обнаружили тела 37-летней женщины и ее пятилетнего сына. Их разыскивали в течение двух суток после исчезновения ночью 2 октября. Отца семьи в машине не было. Об этом рассказали в полиции.

9 октября полиция разыскала отца семьи, его тело обнаружили в водоеме неподалеку от места трагедии.

Разыскивали погибшего почти 7 суток. В поисках были привлечены работники территориальных подразделений Полтавского районного управления, оперативники и следователи областного аппарата, кинологи со служебными собаками, спасатели, водолазы и неравнодушные граждане. Также применяли технические средства, в частности, квадрокоптеры.

По факту гибели матери и ребенка правоохранители возбудили уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Следственные действия продолжаются.

Как автомобиль оказался в реке, установит следствие.

