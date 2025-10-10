В Україні з 1 січня запроваджують нову декларацію для оренди держземель

Орендна плата сплачуватиметься за окремим кодом, 90% надходжень піде до держбюджету.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня в Україні почне діяти нова форма податкової декларації з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

В ДПС зазначили, що ця декларація стосуватиметься суб’єктів господарювання, які орендують ділянки відповідно до статті 120-1 Земельного кодексу України. Згідно з цією статтею, землі державної власності, що перебували в постійному користуванні державних підприємств, передаються в оренду акціонерним товариствам або товариствам з обмеженою відповідальністю, 100% акцій чи часток яких належать державі, створеним шляхом перетворення таких підприємств і які є їх правонаступниками.

Оренда таких земель надається на строк до 50 років, а мінімальна орендна плата становить не менше 12% від нормативної грошової оцінки ділянки. Якщо оцінка ще не проведена, плата розраховується від 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за ці землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету — 18011200. 90% надходжень спрямовуватимуться до загального фонду державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.