Практика судів
  1. В Україні

В Україні з 1 січня запроваджують нову декларацію для оренди держземель

07:54, 10 жовтня 2025
Орендна плата сплачуватиметься за окремим кодом, 90% надходжень піде до держбюджету.
В Україні з 1 січня запроваджують нову декларацію для оренди держземель
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня в Україні почне діяти нова форма податкової декларації з орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

В ДПС зазначили, що ця декларація стосуватиметься суб’єктів господарювання, які орендують ділянки відповідно до статті 120-1 Земельного кодексу України. Згідно з цією статтею, землі державної власності, що перебували в постійному користуванні державних підприємств, передаються в оренду акціонерним товариствам або товариствам з обмеженою відповідальністю, 100% акцій чи часток яких належать державі, створеним шляхом перетворення таких підприємств і які є їх правонаступниками.

Оренда таких земель надається на строк до 50 років, а мінімальна орендна плата становить не менше 12% від нормативної грошової оцінки ділянки. Якщо оцінка ще не проведена, плата розраховується від 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за ці землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету — 18011200. 90% надходжень спрямовуватимуться до загального фонду державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності

Новий закон про бронювання чоловіків, які ухилялися від постановки на облік у ТЦК чи перебувають в розшуку, не звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області