В Украине с 1 января вводят новую декларацию для аренды госземель

С 1 января в Украине начнет действовать новая форма налоговой декларации по арендной плате за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

В ГНС отметили, что эта декларация будет касаться субъектов хозяйствования, которые арендуют участки в соответствии со статьей 120-1 Земельного кодекса Украины. Согласно этой статье, земли государственной собственности, находившиеся в постоянном пользовании государственных предприятий, передаются в аренду акционерным обществам или обществам с ограниченной ответственностью, 100% акций или долей которых принадлежат государству, созданным путем преобразования таких предприятий и являющимся их правопреемниками.

Аренда таких земель предоставляется на срок до 50 лет, а минимальная арендная плата составляет не менее 12% от нормативной денежной оценки участка. Если оценка еще не проведена, плата рассчитывается от 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или области.

Арендная плата за эти земли будет уплачиваться по отдельному коду Классификации доходов бюджета — 18011200. 90% поступлений будут направляться в общий фонд государственного бюджета.

