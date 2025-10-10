Стало відомо, чи може бабуся оформити відпустку по догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями 3 групи

Оскільки батьки-підприємці не перебувають в трудових відносинах, на них не поширюються норми закону про відпустки.

Бабуся, яка офіційно працює, не може оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років, якщо батьки дитини є підприємцями ІІІ групи. Це пов’язано з тим, що підприємці не вважаються найманими працівниками і не мають права на відпустку за трудовим законодавством. Про це повідомляє Держпраці.

За законом таку відпустку можна передати бабусі чи іншому родичу, але лише якщо хтось із батьків вийшов на офіційну роботу. Відпустка надається за заявою матері, батька або особи, яка фактично доглядає за дитиною, та за умови, що один із батьків вже не перебуває в цій відпустці. Якщо батьки не є працівниками, то юридично вони не можуть «передати» цю відпустку бабусі.

Тобто, оскільки батьки не мають трудових відносин, бабуся не може скористатися правом на доглядову відпустку.

Чи може бабуся отримати оплачуваний лікарняний для догляду за дитиною, якщо працює на одному підприємстві з матір’ю?

Зазначається, що відповідно до пункту 3.1 інструкції № 455 «Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність», лікар видає листок непрацездатності для догляду з хворою дитиною одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд.

Отже, листок непрацездатності може бути виданий і бабусі або дідусеві дитини, які працюють, якщо вони фактично доглядають за онуком чи онукою, навіть якщо мати працює на тому ж підприємстві.

Якщо мати перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то бабуся не має право на отримання такого лікарняного.

Якщо ж мати перебуває в такій відпустці досить тривалий час, а дитина проживає на постійній основі з бабусею, окремо від матері, й виховує дитину саме бабуся, то в цьому випадку вона має повноцінне право на отримання оплачуваного лікарняного для догляду за дитиною за наявністю підтверджувальних документів.

Це може бути довідка зі школи або дитсадка, ОСББ або організації, що обслуговує будинок, реєстрація місця проживання дитини тощо.

