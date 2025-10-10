Практика судов
Стало известно, может ли бабушка оформить отпуск по уходу за ребенком, если родители являются предпринимателями 3 группы

12:21, 10 октября 2025
Поскольку родители-предприниматели не состоят в трудовых отношениях, на них не распространяются нормы закона об отпусках.
Бабушка, которая официально работает, не может оформить отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет, если родители ребёнка являются предпринимателями III группы. Это связано с тем, что предприниматели не считаются наёмными работниками и не имеют права на отпуск по трудовому законодательству. Об этом сообщает Гоструда. 

По закону такой отпуск можно передать бабушке или другому родственнику, но только если один из родителей официально вышел на работу. Отпуск предоставляется на основании заявления матери, отца или лица, фактически осуществляющего уход за ребёнком, и при условии, что один из родителей уже не находится в этом отпуске. Если родители не являются работниками, то юридически они не могут «передать» этот отпуск бабушке.

То есть, поскольку родители не имеют трудовых отношений, бабушка не может воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребёнком.

Может ли бабушка получить оплачиваемый больничный по уходу за ребёнком, если работает на одном предприятии с матерью?

Отмечается, что согласно пункту 3.1 Инструкции № 455 «О порядке выдачи документов, подтверждающих временную нетрудоспособность», врач выдает листок нетрудоспособности по уходу за больным ребёнком одному из работающих членов семьи или другому работающему лицу, которое фактически осуществляет уход.

Таким образом, листок нетрудоспособности может быть выдан и бабушке или дедушке ребёнка, если они работают и фактически ухаживают за внуком или внучкой, даже если мать работает на том же предприятии.

Если мать находится в отпуске без сохранения заработной платы, бабушка не имеет права на получение такого больничного.

Однако, если мать находится в таком отпуске длительное время, а ребёнок постоянно проживает с бабушкой отдельно от матери и именно бабушка занимается его воспитанием, то в этом случае она имеет полное право на получение оплачиваемого больничного по уходу за ребёнком, при наличии подтверждающих документов.

Это может быть справка из школы или детского сада, ОСМД или обслуживающей дом организации, регистрация места жительства ребёнка и т.п.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

