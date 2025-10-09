Ердоган заявив, що Туреччина приєднається до контролю перемир'я в Газі

Туреччина має намір приєднатися до контролю перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС в Секторі Газа.

Як відомо, Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Згодом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір приєднатися до «робочої групи», яка контролюватиме укладене між Ізраїлем і ХАМАСом перемир'я в Секторі Газа, пише Reuters.

«Якщо Бог дозволить, ми, як Туреччина, візьмемо участь у робочій групі, яка буде контролювати виконання угоди на місцях», - сказав президент Туреччини.

За його словам, Туреччина також сприятиме відновленню Сектора Газа.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на першу фазу мирного плану, яка передбачає звільнення всіх заручників і виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії.

