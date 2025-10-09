Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників

Угода набуде чинності після ратифікації ізраїльським урядом, засідання якого призначене на вечір 9 жовтня.

Ізраїль і ХАМАС 9 жовтня підписали угоду про припинення вогню, обмін заручниками та часткове виведення ізраїльських військ із Гази, повідомляє Reuters.

Переговори відбулися в Шарм-еш-Шейху за посередництва Єгипту, Катару та США.

За умовами угоди, припинення вогню має набути чинності протягом 24 годин після її ратифікації ізраїльським урядом. Відповідне засідання кабінету заплановане на сьогодні ввечері. Після цього, згідно з домовленістю сторін, відбудеться звільнення останніх ізраїльських заручників — протягом 72 годин.

Армія Ізраїлю розпочне часткове виведення військ протягом доби, зберігши контроль приблизно над половиною сектора.

Для пошуку тіл загиблих полонених буде створено спільну групу Ізраїлю, Єгипту, Катару та США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на першу фазу мирного плану, яка передбачає звільнення всіх заручників і виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії.

