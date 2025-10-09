Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников

Израиль и ХАМАС 9 октября подписали соглашение о прекращении огня, обмене заложниками и частичном выводе израильских войск из Газы, сообщает Reuters.
Переговоры состоялись в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и США.
По условиям сделки, прекращение огня должно вступить в силу в течение 24 часов после его ратификации израильским правительством. Соответствующее заседание кабинета планируется сегодня вечером. За этим, согласно договоренности сторон, последует освобождение последних израильских заложников — в течение 72 часов.
Армия Израиля начнет частичный вывод войск в течение суток, сохранив контроль примерно над половиной сектора.
Для поиска тел погибших пленных будет создана совместная группа Израиля, Египта, Катара и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана, которая предусматривает освобождение всех заложников и вывод израильских войск к согласованной линии.
