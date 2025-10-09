Эрдоган заявил, что Турция присоединится к контролю перемирия в Газе

Турция намерена принять участие в мониторинге соблюдения перемирия между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена присоединиться к «рабочей группе», которая будет контролировать выполнение соглашения между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа, сообщает Reuters.

«Если Бог позволит, мы, как Турция, примем участие в рабочей группе, которая будет контролировать выполнение соглашения на местах», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также будет содействовать восстановлению Сектора Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана, которая предусматривает освобождение всех заложников и вывод израильских войск к согласованной линии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.