Практика судів
  1. В Україні

У Києві після обстрілу частина трамваїв і тролейбусів не ходить – список

08:12, 10 жовтня 2025
Наразі тимчасово не курсує низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.
У Києві після обстрілу частина трамваїв і тролейбусів не ходить – список
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці частина районів Києва залишилася без електропостачання, що вплинуло на роботу громадського транспорту.

Як повідомили у КМДА, наразі тимчасово не курсує низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Для забезпечення сполучення районів організовано роботу автобусів:

  • №37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;
  • №28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;
  • №30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
  • №8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки» (дублює трамвай №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР для покращення транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

Окрім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. «Либідська».

У «Київпастрансі» зазначили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності

Новий закон про бронювання чоловіків, які ухилялися від постановки на облік у ТЦК чи перебувають в розшуку, не звільняє їх від адміністративної та кримінальної відповідальності.

Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Саєнко: «Метою вилучення мого телефону детективами НАБУ може бути перешкоджання розслідуванню у справі Руслана Магамедрасулова»

«Я вважаю, що безпосередньою метою проведення обшуку була необхідність вилучення мого телефону з метою зняття з нього інформації» – Іван Саєнко прокоментував обшуки НАБУ.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області