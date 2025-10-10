У Києві після обстрілу частина трамваїв і тролейбусів не ходить – список

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці частина районів Києва залишилася без електропостачання, що вплинуло на роботу громадського транспорту.
Як повідомили у КМДА, наразі тимчасово не курсує низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.
Для забезпечення сполучення районів організовано роботу автобусів:
Крім того, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР для покращення транспортного сполучення між лівим і правим берегами.
Окрім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. «Либідська».
У «Київпастрансі» зазначили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.
