У Києві після обстрілу частина трамваїв і тролейбусів не ходить – список

Наразі тимчасово не курсує низка тролейбусних і трамвайних маршрутів.

Після нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці частина районів Києва залишилася без електропостачання, що вплинуло на роботу громадського транспорту.

Для забезпечення сполучення районів організовано роботу автобусів:

№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Лісова»;

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

№8Т — від Дарницької площі до ст. м. «Позняки» (дублює трамвай №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР для покращення транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

Окрім того, через пошкодження будинку в Печерському районі перекрито зʼїзд з бульв. Лесі Українки на бульв. Миколи Міхновського в напрямку ст. м. «Либідська».

У «Київпастрансі» зазначили, що рух громадського транспорту постійно коригується відповідно до ситуації в енергосистемі міста.

