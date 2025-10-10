В Киеве после обстрела часть трамваев и троллейбусов не ходит – список

На данный момент временно не курсирует ряд троллейбусных и трамвайных маршрутов.

После ночной атаки на энергетическую инфраструктуру столицы часть районов Киева осталась без электроснабжения, что повлияло на работу общественного транспорта.

Как сообщили в КГГА, на данный момент временно не курсирует ряд троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Для обеспечения сообщения между районами организована работа автобусов:

№37ТР — от ул. Милославской до ст. м. «Лесная»;

№28Т — от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР — от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;

№8Т — от Дарницкой площади до ст. м. «Позняки» (дублирует трамвай №8).

Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР для улучшения транспортного сообщения между левым и правым берегами.

Также из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бул. Леси Украинки на бул. Николы Михновского в направлении ст. м. «Лыбедская».

В «Киевпастрансе» отметили, что движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города.

