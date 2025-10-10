На червоній та синій лініях метро у Києві скоротили інтервали руху поїздів

У метро скоротили інтервали руху: потяги на червоній і синій лініях курсують частіше, зелену лінію залишили без змін.

