На червоній та синій лініях метро у Києві скоротили інтервали руху поїздів

09:19, 10 жовтня 2025
У метро скоротили інтервали руху: потяги на червоній і синій лініях курсують частіше, зелену лінію залишили без змін.
Київський метрополітен повідомив про оновлений графік руху поїздів на двох лініях підземки.
Червона лінія:
- від станції «Академмістечко» до «Лісової» — інтервал становить 6 хвилин;
- у зворотному напрямку, від «Лісової» до «Академмістечка» — 3 хвилини 15 секунд.
Синя лінія:
- потяги курсують із інтервалом 3 хвилини.
Зелена лінія:
- без змін — поїзди рухаються кожні 6 хвилин між станціями «Сирець» і «Видубичі».
Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасові зміни у роботі метрополітену через наслідки нічної атаки на столицю.