Метро у Києві змінило роботу: рух поїздів частково обмежено

Через складну енергетичну ситуацію в Києві столичний метрополітен почне роботу зі змінами.

Київська міська державна адміністрація повідомила про тимчасові зміни у роботі метрополітену через наслідки нічної атаки на столицю.

На червоній лінії рух поїздів здійснюється від станції «Академмістечко» до «Лісової», інтервал руху становить близько 6 хвилин.

Синя лінія метро наразі працює у звичайному режимі.

На зеленій лінії рух поїздів організовано між станціями «Сирець» – «Видубичі», тоді як між станціями «Славутич» – «Червоний хутір» поїзди тимчасово не курсують.

У КМДА також нагадали, що під час повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену працюватимуть як укриття для населення.

