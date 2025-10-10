Метро в Киеве изменило работу: движение поездов частично ограничено

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве столичный метрополитен начнет работу с изменениями.

Киевская городская государственная администрация сообщила о временных изменениях в работе метрополитена из-за последствий ночной атаки на столицу.

На красной линии движение поездов осуществляется от станции «Академгородок» до «Лесной», интервал движения составляет около 6 минут.

Синяя линия метро в настоящее время работает в обычном режиме.

На зеленой линии движение поездов организовано между станциями «Сырец» – «Выдубичи», тогда как между станциями «Славутич» – «Красный хутор» поезда временно не курсируют.

В КГГА также напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции метрополитена работают как укрытия для населения.

