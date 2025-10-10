У Києві працівницю банку підозрюють у розкраданні пів мільйона гривень з рахунків померлих клієнтів

Жінка переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні.

Фото: Київська міська прокуратура

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві працівницю банку підозрюють у крадіжці грошей з рахунків померлих клієнтів. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, працюючи експерткою з преміум-обслуговування, у 2020–2021 роках вона входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.

Наразі задокументовано шість епізодів таких дій на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Встановлено, що підозрювана за останні п’ять років працювала у п’яти банках. Слідчі перевіряють її можливу причетність до інших подібних злочинів.

Жінці вже повідомлено про підозру за трьома статтями:

ч. 3 ст. 190 — шахрайство,

ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з платіжними документами,

ч. 1 ст. 362 — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.