В Киеве работницу банка подозревают в хищении полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов

В Киеве работницу банка подозревают в краже денег со счетов умерших клиентов. Об этом рассказали в прокуратуре.
По данным следствия, работая экспертом по премиум-обслуживанию, в 2020-2021 годах она входила в учетные записи клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей номера. В последствии деньги со счетов умерших клиентов она переводила на свои счета.
В настоящее время задокументировано шесть эпизодов таких действий на общую сумму около 500 тысяч гривен. Установлено, что подозреваемая за последние пять лет работала в пяти банках. Следователи проверяют ее возможную причастность к другим подобным преступлениям.
Женщине уже доложено о подозрении по трем статьям:
ч. 3 ст. 190 - мошенничество,
ч. 1 ст. 200 - незаконные действия с платежными документами,
ч. 1 ст. 362 – несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем.
Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
