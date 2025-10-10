Деякі пенсіонери мають право на надбавку 20% — хто отримує збільшені пенсії

Тим, хто проживає у гірських населених пунктах, надається щомісячна надбавка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні передбачені щомісячні доплати для людей, які мають статус громадянина, що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту. Про це пише "На пенсії".

Йдеться про надбавку, затверджену законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Такий статус мають громади у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

У 2025 році особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:

пенсії;

державної допомоги сім'ям з дітьми;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду), на догляд за нею;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце проживання яких невідоме;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю);

грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

стипендій, що фінансуються коштом державного бюджету.

Є обов'язкові умови на отримання відповідної надбавки, яких повинні дотримуватися громадяни. Зокрема, необхідно відповідати наступним критеріям:

Фактично проживати у гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль. Не перебувати за кордоном більш ніж 60 днів поспіль (окрім відряджень, лікування, навчання). Не отримувати пенсії в інших населених пунктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.