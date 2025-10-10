Практика судів
  1. В Україні

Деякі пенсіонери мають право на надбавку 20% — хто отримує збільшені пенсії

19:44, 10 жовтня 2025
Тим, хто проживає у гірських населених пунктах, надається щомісячна надбавка.
Деякі пенсіонери мають право на надбавку 20% — хто отримує збільшені пенсії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні передбачені щомісячні доплати для людей, які мають статус громадянина, що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту. Про це пише "На пенсії". 

Йдеться про надбавку, затверджену законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Такий статус мають громади у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

У 2025 році особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:

  • пенсії;
  • державної допомоги сім'ям з дітьми;
  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги на догляд;
  • грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду), на догляд за нею;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце проживання яких невідоме;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю);
  • грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";
  • стипендій, що фінансуються коштом державного бюджету.

Є обов'язкові умови на отримання відповідної надбавки, яких повинні дотримуватися громадяни. Зокрема, необхідно відповідати наступним критеріям: 

  1. Фактично проживати у гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль.
  2. Не перебувати за кордоном більш ніж 60 днів поспіль (окрім відряджень, лікування, навчання).
  3. Не отримувати пенсії в інших населених пунктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики