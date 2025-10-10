Некоторые пенсионеры имеют право на надбавку 20% — кто получает увеличенные пенсии

Проживающим в горных населенных пунктах предоставляется ежемесячная надбавка.

В Украине предусмотрены ежемесячные доплаты для людей, имеющих статус гражданина, проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населённого пункта. Об этом пишет издание «На пенсии».

Речь идёт о надбавке, утверждённой Законом «О статусе горных населённых пунктов в Украине». Такой статус имеют общины в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

В 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населённого пункта, ежемесячно предоставляется доплата к:

пенсии;

государственной помощи семьям с детьми;

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;

государственной социальной помощи на уход;

денежной помощи лицу, проживающему с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (который, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения, нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или место их проживания неизвестно;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки, а также лицам из их числа (в том числе с инвалидностью);

денежному обеспечению родителей, воспитателей и приёмных родителей за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребёнком»;

стипендиям, финансируемым за счёт государственного бюджета.

Существуют обязательные условия для получения соответствующей надбавки, которые должны соблюдаться гражданами. В частности, необходимо соответствовать следующим критериям: