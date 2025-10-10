Некоторые пенсионеры имеют право на надбавку 20% — кто получает увеличенные пенсии

19:44, 10 октября 2025
Проживающим в горных населенных пунктах предоставляется ежемесячная надбавка.
В Украине предусмотрены ежемесячные доплаты для людей, имеющих статус гражданина, проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населённого пункта. Об этом пишет издание «На пенсии».
Речь идёт о надбавке, утверждённой Законом «О статусе горных населённых пунктов в Украине». Такой статус имеют общины в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
В 2025 году лицам со статусом гражданина (гражданки), проживающего, работающего или обучающегося на территории горного населённого пункта, ежемесячно предоставляется доплата к:
- пенсии;
- государственной помощи семьям с детьми;
- государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;
- государственной социальной помощи лицам с инвалидностью;
- государственной социальной помощи на уход;
- денежной помощи лицу, проживающему с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства (который, по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения, нуждается в постоянном постороннем уходе), на уход за ним;
- временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности их содержать или место их проживания неизвестно;
- государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- государственной социальной помощи детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки, а также лицам из их числа (в том числе с инвалидностью);
- денежному обеспечению родителей, воспитателей и приёмных родителей за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приёмных семьях по принципу «деньги ходят за ребёнком»;
- стипендиям, финансируемым за счёт государственного бюджета.
Существуют обязательные условия для получения соответствующей надбавки, которые должны соблюдаться гражданами. В частности, необходимо соответствовать следующим критериям:
- Фактически проживать в горном населённом пункте не менее шести месяцев подряд;
- Не находиться за границей более 60 дней подряд (за исключением командировок, лечения, обучения);
- Не получать пенсию в других населённых пунктах.